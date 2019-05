Bakıda ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az-ın "Report"a istinadən məlumatına görə, hadisə Böyükşor yolunda qeydə alınıb.

Belə ki, "BMV" və "Mitsubishi" markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə "BMV" markalı avtomobildəki iki nəfər hadisə yerində keçinib. Ölənlərdən biri azyaşlıdır.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

