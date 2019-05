Gədəbəydə güclü leysan elektrik təsərrüfatına ciddi ziyan vurdu - "Azərişıq”dan AÇIQLAMA

Gədəbəydə güclü leysan elektrik təsərrüfatına ciddi ziyan vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Trend-ə "Azərişıq” ASC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev deyib.

Onun sözlərinə görə, leysan yağışları qurumun əməkdaşlarının fəaliyyətinə maneə yaradıb:

“Güclü yağış-leysanla əlaqədar 35 kVt-luq Slavyanka yarımstansiyasından 10 kVt-luq Slavyanka hava xətti açılıb. Bundan əlavə xəttin dayağı əyilib. Hazırda əməkdaşlarımız baş verən qəzanın nəticələrini aradan qaldırmağa çalışır. Amma mövcud əlverişsiz hava şəraiti təmir-bərpa işlərinə mane olur”.

