“Oyuna Azərbaycan bayrağı ilə getmək təklifini dəstəkləyirəm” - Əli Əhmədov

Mayın 29-da bütün dünyanın nəzərləri Bakıda olacaq.

Metbuat.az-ın verdiyi məlumata görə, bunu Baş nazirin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədr müavini – icra katibi Əli Əhmədov deyib.

Ə.Əhmədov xatırladıb ki, may ayının 29-da Bakı Olimpiya Stadionunda Avropanın iki məşhur futbol komandasının – "Arsenal" və "Çelsi" komandalarının çempionluq uğrunda yarışına Bakının ev sahibliyi etməsi əlamətdar hadisədir:

"Bu, təkcə idman bayramı deyil, eyni zamanda Azərbaycanı, Bakını tanıtmağın gözəl imkanıdır. Artıq bir neçə gündür Azərbaycan futbolsevərlərin ən çox müzakirə etdiyi ölkə və şəhərdir. Ayın 29-da isə bütün dünyanın nəzərləri Bakıda olacaq.

İdmançılara uğurlar diləyirəm. Komandalardan hansısa çempion adına məhz Bakıda nail olduğunu heç zaman unutmayacaq. Eynilə də fanatların Bakıda keçirilən oyundan ən xoş təəssüratlarla qayıdacaqlarına əminəm.

Bakıdakı futbol fanatlarının oyuna Azərbaycan bayrağı ilə getmək barədə sosial şəbəkələrdə səsləndirilən təklifini mən də dəstəkləyirəm. Yaxşı olar ki, Bakı həm oyunçuların, həm də fanatların yaddaşında təkcə stadionun gözəlliyi ilə deyil, həm də azarkeşlərin coşqusu ilə qalsın.

Azərbaycan bayraqları, Azərbaycan coşqusu və Azərbaycan qonaqpərvərliyi ilə futbolçuları və onların Bakıya gəlmiş fanatlarını salamlayırıq.

Hamınıza gözəl idman həyəcanı və xoş istirahət arzulayıram”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.