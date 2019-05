Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Mixail Saakaşviliyə vətəndaşlığını qaytarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu məlumatı Ukrayna mətbuatı yayıb.

Qeyd edək ki, Saakaşvilinin vətəndaşlığı Poroşenko dövründə ləğv edilmişdi. Bundan sonra isə o ölkədən qovulmuşdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.