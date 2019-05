ABŞ səfirliyi Azərbaycan xalqını Respublika Günü münasibətilə təbrik etdi

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi Azərbaycan xalqını 28 May - Respublika günü münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbrik səfirliyin rəsmi “Facebook” səhifəsində yerləşdirilib.

Təbrikdə deyilir: “1991-ci ildə öz müstəqilliyini bərpa etdikdən bəri Azərbaycan ABŞ-ın dəyərli tərəfdaşıdır. Biz üzünmüddətli əməkdaşlığın davam etdirilməsini və təhlükəsizlik, enerji, demokratik idarəetmə sahələrində işin dərinləşdirilməsini və ölkələrimiz arasında əlaqələrin daha da gücləndirilməsini səbirsizliklə gözləyirik”.

