Rusiya və Azərbaycan dəniz təlimləri keçirəcək

Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Sərhəd Xidməti bu il Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidməti ilə birgə dəniz təlimləri keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Sərhəd Xidmətinin rəis müavini Gennadi Medvedev məlumat verib. Onun sözlərinə görə, 2018-ci ildə Rusiya 9 beynəlxalq təlim keçirib. Bu təlimlərdə gəmilər Azərbaycan, Norveç, Yaponiya, Koreya Respublikasının limanlarına yan alıb.

Bu il nəzərdə tutulmuş dəniz təlimlərində Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə, Norveç, Finlandiya, Estoniya, İsveç, Qazaxıstan və Koreya Respublikası da iştirak edəcək.

