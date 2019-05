Mayın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri paytaxtın Dənizkənarı Milli Parkında gəzintiyə çıxıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, gəzinti zamanı dövlətimizin başçısı və birinci xanım yerli sakinlər və şəhərimizin qonaqları ilə görüşüblər.

