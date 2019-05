Amerikada yaşayan azərbaycanlılar maraqlı aksiyaya imza atıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Kaliforniya ştatının Los Anceles şəhərində yerləşən USC Universitetinin parkında hər il keçirilən ölkənin ən böyük kitab sərgisini dünyanın hər yerindən izləməyə gəlmiş insanlar ölməz şair Səməd Vurğunun "Azərbaycan" şeirini doğma ana dilimizdə səsləndiriblər.

