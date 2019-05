Bakıda uzun illər övlad həsrətində olan Axundovlar ailəsində dördəm dünyaya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Respublika Günü ərəfəsində anadan olan körpələrdən ikisi qız, ikisi isə oğlandır. Onlar tam sağlamdırlar, səhhətlərində heç bir problem yoxdur.



Qeyd edək ki, dördəmlər hospitalda doğulublar. Bu gün həyatlarının ən xoşbəxt günü olduğunu deyən Axundovlar, körpələrinin sağlam və xoşbəxt olması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildiriblər.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.