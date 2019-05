Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanına ən böyük sərnişin təyyarəsi olan Airbus A380 eniş edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Hi Fly” aviaşirkətinin çarter reysi mayın 29-da Bakıda keçiriləcək Avropa Liqasının finalında iştirak etmək üçün UEFA-nın nümayəndə heyətini gətirib.



