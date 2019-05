Türkiyənin Cümhuriyyət Xalq Partiyasının (CHP) İstanbul şəhəri üzrə bələdiyyə seçkilərindəki namizədi, tanınmış siyasətçi Əkrəm İmamoğlu Azərbaycan xalqını Respublika günü münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İmamoğlu təbrik mesajını "Tvitter" hesabında paylaşıb.

