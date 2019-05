Görün duz ürəyimizi nə hala salır - ALİMLƏR AÇIQLADI

Harvard Universiteti (ABŞ) alimləri sübut ediblər ki, gün ərzində 2 çay qaşığı duzun istehlakı ürəyin sağlamlığına ciddi ziyan vurur.

Metbuat.az xəbər verir ki, alimlərin müşahidələrinə görə, insanların əksəriyyəti gün ərzində bundan daha çox duz istehlak edir.

Duzun həddindən artıq istehlakı ürək kameralarının böyüməsinə gətirib çıxardır. Bu isə ürək ciddi yükləmələrlə işlədikdə mümkündür. Duz orqanizmdə artıq mayeni saxlayır ki, bu da arterial təzyiqin yüksəlməsinə səbəb olur. Nəticədə ürəyə düşən gərginlik artır və bu gərginliklərin təsirindən ürək böyüməyə başlayır.

Ürəyin böyüməsi ürəkdə durğunluq proseslərinə və ürək çatışmazlığına səbəb olur.

Ürəyin böyüməsi tez yorulma, təngnəfəslik (hətta sakit vəziyyətdə), ürək nahiyəsində ağrılar, ayaq ödemləri kimi simptomlarla özünü büruzə verir.

Alimlər duzun istehlakını azaltmağı, duzla olduqca zəngin olan hazır qidalardan (fast-fud, kolbasa-sosis və s.) imtina etməyi tövsiyə edirlər. (saglamolun.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.