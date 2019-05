Bu gün “Arsenal” klubu Bakıda son məşqini keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, London təmsilçisinin Avroliqanın finalına hazırlıq məşqi BakıOlimpiya Stadionunda baş tutub.



Qeyd edək ki, "Arsenal" mayın 29-da Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək final görüşündə "Çelsi" ilə qarşılaşacaq.











You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.