Bu gün Avropa Liqasının 2018/2019-cu illər mövsümünün final qarşılaşması keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, həlledici oyunda İngiltərənin "Çelsi" - "Arsenal" komandaları üz-üzə gələcək.

Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək oyun 23:00-da başlayacaq. Matçı italiyalı FİFA referisi Canluka Rokki idarə edəcək.

