Ötən gün itkin düşən Şabran rayonunun Dağbilici kənd sakini 12 yaşlı Daşdıyeva Dürdanə Balaşah qızı tapılıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən bildirir ki, onunla birlikdə evdən çıxaraq geri qayıtmayan, Dürdanənin qardaşının həyat yoldaşı, 22 yaşlı Çinarə Daşdıyevanın da olduğu yer müəyyənləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

