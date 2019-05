"Real"ın futbolçusu İsko karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Yuventus" 27 yaşlı yarımmüdafiəçini transfer etməkdə israrlıdır. Turin klubunun ispan oyunçu üçün 60 milyon avro ödəməyə hazır olduğu bildirilib.

Qeyd edək ki, İskonun ehtiyat oyunçular skamyasında tez-tez olmaqdan narazı olduğu iddia olunur.

