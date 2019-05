Ərdoğandan 28 may təbriki - "Twitter"-də yazdı

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (AXC) qurulmasının 101-ci ildönümü münasibətilə təbrik yazıb. O təbrikini "Twitter" səhifəsindən çatdırıb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, təbrikdə deyilir:

"Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaranmasının 101-ci il dönümünu səmimi arzularımla təbrik edirəm. Dost və qardaş Azərbaycan xalqına və Prezident İlham Əliyev qardaşıma öz adımdan və millətim adından sevgi və salamlarımı çatdırıram".

R.T.Ərdoğan eyni statusu Azərbaycan dilində də paylaşıb.

