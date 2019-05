Yenicə ana olan müğənni Natavan Həbibi oğlu Zeyd və həyat yoldaşı repçi Dado ilə birlikdə ailə videosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi “İnstagram” hesabından paylaşdığı videoya “Xoşbəxt günümüz” şərhini yazıb.

Natavanın bu paylaşımı izləyiciləri tərəfindən bəyənilib.

Sözügedən görüntünü təqdim edirik:

