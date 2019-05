Azərbaycanda vəzifəli şəxs vəfat etdi

Bir vaxtlar Azərbayvan Respublika Prokurorluğunun İstintaq İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışmış, III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Ağamməd İbişov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, prokurorluq orqanlarından sonra Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Katibliyinin rəisi vəzifəsini tutan A.İbişov ömrünün sonuna kimi Ədliyyə nazirliyi akademiyasının baş müəllimi kimi çalışıb. O, fəxri ədliyyə işçisi idi.

Qeyd edək ki, A.İbişov xəstəlik səbəbindən vəfat edib.(publika)

