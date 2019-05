Ata və oğulun öldüyü dəhşətli qəzanın görüntüləri yayıldı - VİDEO

Dünən Bakının Nərimanov rayonunda baş verən və ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsinin görüntüləri yayılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkədə yerləşdirilən görüntülərdə “BMW” markalı avtomobilin yüksək sürətlə hərəkətdə olan zaman sürücünün idarəetməni itirdiyi və qarşı yolda hərəkət edən “Mitsubishi” markalı avtomobilə çırpıldığı əks olunub.

Məlumata görə, hadisə nəticəsində “BMW”nin sürücüsü, 1981-ci il təvəllüdlü Təvəkkül Nizami oğlu Yusifov və onun oğlu, 2008-ci il təvəllüdlü Nizami Təvəkkül oğlu Yusifov hadisə yerində ölüb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

