"Avropa Liqasının final oyunu üçün biletlərin çox hissəsi satılıb" - Firuz Abdulla

UEFA Avropa Liqasının 2018-2019-cu il mövsümünün final oyunu bu gün Bakı Olimpiya Stadionunda 23:00-da keçiriləcək.



Final qarşılaşması üçün nəzərdə tutulan 64 min biletdən 37 min 500-ü ümumi satışa çıxarılıb. Yerdə qalan biletlər isə milli assosiasiyalar, maliyyə tərəfdaşları, kütləvi informasiya vasitələri (yayımçılar), eləcə də finalçı klubların azarkeşləri üçün ayrılıb.



Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Firuz Abdulla Metbuat.az-a açıqlamasında deyib ki, final oyunu üçün nəzərdə tutulan biletlərin çox hissəsi satılıb. Cüzi miqdarda bilet qalıb.

Qurum rəsmisi bildirib ki, biletlər bir neçə kateqoriyada təqdim olunub. Birinci kateqoriya 140 avro, ikinci kateqoriya 90 avro, üçüncü kateqoriya 50 avro, dördüncü kateqoriya isə 30 avro dəyərində olub. Bundan əlavə, fiziki qüsurlu insanlar üçün nəzərdə tutulan biletlər dördüncü kateqoriyaya aid edilib və 30 avro dəyərində olub. Oyuna qədər onları müşayiət edən bir nəfər üçün bilet isə pulsuz veriləcək. Bundan əlavə, gənclər üçün nəzərdə tutulan 400 paket (800 bilet) isə 60 avro dəyərində olub. Paketə biri böyük və digəri 14 yaşdan kiçik olmaqla iki nəfər üçün iki biletin satışı daxildir. Biletlər dördüncü kateqoriya üzrə güzəştli qiymətlə satışa buraxılıb.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

