Bunun nə olduğunu biləndə ŞOK olacaqsınız - FOTOLAR

Türkiyənin Denizli bölgəsində bələdiyyənin təxminən 4 il əvvəl xidmətə aldığı yaylaqda tapılan 7 kiloqram 125 qram ağırlığındakı nəhəng göbələk görənləri təəccübləndirib.



Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, zəhərsiz olan və yeyilə bilən bu nəhəng göbələk xalq arasında “tombak” adlanır. Göbələyi tapan Emin Topal adlı şəxs dostları ilə birlikdə onu çəkib. 7 kiloqram 125 qram ağırlıqda olan bu göbələyin bu günə qədərki ən böyük göbələk olduğunu bildirən Topal “tombak” adlı bu göbələyin daha çox zirvəyə yaxın sahələrdə görüldüyünü deyib.

