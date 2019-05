Məşhur müğənni Trampa elə bir yerini göstərdi ki... - ŞOK AÇIQLAMA

Məşhur müğənni şok açıqlama edib.





Metbuat.az News24-ə istinadən xəbər verir ki, məşhur aktrisa Natali portmanın keçmiş sevgilisi müğənni Moby ABŞ prezidenti Donald Trampa cinsiyyət orqanını göstərdiyini açıqlayıb: "Bir oyun oynayırdıq və cinsiyyət orqanını çölə çıxararaq nə qədər çox insana toxunsan qalib olacaqsan. Çox sərxoş idim və qaranlıq məkan olduğu üçün Donald Tramp hiss etməsə də cinsiyyət orqanımı ona toxundurmuşam. Lakin, içkili vəziyyətdə olduğum üçün bu hadisənin dəqiq baş verib-vermədiyini də bilmirəm".

