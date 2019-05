Bezosun eks xanımı sərvətini xeyriyyəyə xərcləyəcək - FOTOLAR

"Amazon" şirkətinin qurucusu və dünyanın ən varlı insanı sayılan Ceff Bezosdan boşanan xanımı sərvətinin yarısını bağışlayacağını açıqlayıb.



Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən bildirir ki, 55 yaşlı Ceff Bezosdan boşanan Makkenzie Bezos 37 milyardlıq sərvətinin yarısını xeyriyyə təşkilatlarına paylayacaq.

"Paylaşmaq üçün saysız-hesabsız pulum var. Kassam boşalana qədər yardım etməyə davam edəcəm"-deyən xanım Bezos açıqlamasına əlavə edib.

Qeyd edək ki, Ceff Bezosun təkcə "Amazon"dakı hissələri 107 milyarddır. Cütlüyün 4 övladı var.

