Türkiyənin məşhur müğənnisi Hadisə makiyajsız görüntülənib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, axşam yeməyindən qayıdan müğənni obyektivlərə tuş gəlib.

Hadisənin makiajsız halı diqqətlərdən qaçmayıb.

“Hər qadın özünü makiyajlı ya da makiyajsız sevməlidir. Bu halımı da çox sevirəm”- deyən Hadisə kameralara gülümsəyib.

