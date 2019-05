Bugünkü oyunla bağlı yol polisi sürücülərə XƏBƏRDARLIQ ETDİ - DİQQƏT!

Bu gün Bakıda keçiriləcək UEFA Avropa Liqasının final oyunu üçün Bakının bəzi küçələrində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılıb.

Bu barədə Dövlət Yol Polisi İdarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi, polkovnik Vaqif Əsədov Metbuat.az-a açıqlamasında deyib. O bildirib ki, sürücülər Bakı Olimpiya Stadionu istiqamətində hərəkətdə olarkən şəxsi avtomobillərindən deyil, ictimai nəqliyyatdan istifadə etsinlər. Xüsusilə, Bakının “Füzuli” , “Səməd Vurğun” və “Şəmsi Bədəlbəyli” küçələri istiqamətində hərəkətdə olan sürücülərin bu məhdudiyyəti nəzərə almaqları xahiş olunur.

DYP rəsmisi bildirib ki, Bakıya gələn xarici qonaqların və azarkeşlərin rahatlığı, təhlükəsizliyi tam təmin olunub.

“Çelsi komandası və azarkeşlərinin “Sahil” bağı istiqamətində, “Arsenal” komandası və azarkeşlərinin isə “Qış parkı” istiqamətində gəzintisi xüsusi avtobuslarla təmin ediləcək.

Vaqif Əsədov bildirib ki, Olimpiya Stadionu istiqamətinə hərəkət edən azarkeşlər “28 May” yaxud “Qara Qarayev” metrostansiyası ətrafında onlar üçün ayrılmış pulsuz avtobuslardan və ya “Koroğlu” metro stansiyasından rahat şəkildə istifadə edə bilərlər.

DYP rəsmisi əlavə edib ki, futbolu canlı izləmək üçün Ağ Şəhər və bir neçə ərazidə xüsusi monitorlar quraşdırılıb.

Qeyd edək ki, UEFA Avropa Liqasının final oyunu bu gün yerli saatla 23:00-da Bakı Olimpiya Stadionunda baş tutacaq. “Çelsi” və “Arsenal” komandaları qarşılaşacaq.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

