Səhiyyə Nazirliyi bu gün gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq

Paytaxtda keçiriləcək Avropa Liqasının final oyunu ilə əlaqədar AR Səhiyyə Nazirliyi gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq.



Metbuat.az xəbər verir ki, nazirlik tərəfindən Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının 39 təcili yardım avtomobili azarkeşlərə və komanda heyətlərinə xidmət göstərəcək. Bundan başqa 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzdə 90, 3 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzdə 50, Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında 25, Respublika Neyrocərrahiyyə Xəstəxanasında 30 çarpayılıq yerlər ayrılıb. Tədbir keçiriləcək müddətdə qeyd olunan xəstəxanalarda təcrübəli mütəxəssislərin (onların arasında ingilis dili bilən olmaqla) növbətçiliyi təşkil olunub.

"9103 qaynar xətt" xidməti 24 saat gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.