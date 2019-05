​Sosial media bundan danışır - Stüardessa görün NƏ ETDİ

İrlandiyadan Türkiyənin İzmir şəhərinə gedən təyyarədə baş verən qorxu dolu anlar sosial mediada rekord qırıb.



Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, təyyarədə 1 yaşlı körpəsi ilə birlikdə səyahət edən Lisa Muray adlı qadın həyatının şokunu yaşayıb. O, təyyarə qalxdıqdan 2 saat sonra qızının nəfəs almamağa başlaması ilə qorxuya düşüb.

Balaca qızın boğazında yediyi cipsiləri qalıb. Bu zaman salondakı stüardessalardan biri hadisəyə müdaxilə edib. Körpəni qucağına götürərək sakitləşdirən qadın kiçik qızın boğazında alan cipsini çıxarda bilib.

Beləliklə körpənin nəfəs alması normala dönüb.

Ana Muray hadisədən sonra sosial media hesabında paylaşım edərək qəhrəman stüardessaya təşəkkür edib.

