ATV telekanalında yayımlanan “Dəb mənəm” verilişindən sonra məşhurlaşan azərbaycanlı modelin geyimi sosial medianın gündəminə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, model Aysel Telmanqızı mükafatlandırma mərasiminə qatılıb.

Onun mərasimə geyindiyi libası hər kəsin təəccübünə səbəb olub.

Dərin yırtmaclı libas geyinən Ayselin alt paltarının olmaması diqqətdən yayınmayıb.

Model sosial mediada tənqid atəşinə tutulub.

