Türkiyə gözəli aktrisa Əminə Gülşə UEFA Avropa Liqasında final oyununda sevgilisini dəstəkləmək üçün Bakıya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa instaqram səhifəsində “Arsenal”ın futbolçusu Məsut Özil üçün Azərbaycanda olduğunu bildirib. Model "Çelsi" və "Arsenal" qarşılaşmasında Məsuta uğurlar diləyib.

M.Özil isə sosial şəbəkədə Əminə ilə fotosunu paylaşaraq ona təşəkkürünü bildirib: “Mənimlə birlikdə Bakıya gəldiyin üçün təşəkkürlər, mənim sevgilim!

