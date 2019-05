Afətlə dalaşan meyxanaçı nömrəsini yazdı - Kimin sözü varsa.../ FOTO

Müğənni Afət Fərmanqızı ilə meyxanaçı Aqşin Fateh arasında qalmaqal yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, meyxanaçının dediyi "Bəzi müğənnilər pozğundur. Ancaq bahalı maşın və evlərini nümayiş etdirirlər" ifadəsinə Afət sərt reaksiya verib.

Sənətçinin "Bu maşını Namiq Qaraçuxurlu, Ədalət Şükürov, Manaf Ağayev necə alıbsa, o cür almışam. Son vaxtlar hansı müğənninin bahalı maşını, evi varsa, onları pozğun adlandırırlar. Yəqin pozğunluqda olanda yanında aparıblar sizi. Bəzi üzdəniraq şou nümayəndələri peyda olub. Hünəri çatırsa, ad çəksin. Mən də ad çəkməmişəm, sözü atdım, yiyəsi götürsün" sözləri Fatehi özündən çıxarıb.

Aqşin Afəti işarələyərək, onun ünvanına sərt sözlər yazıb. Meyxanaçı öz nömrəsini də İnstaqram-da açıq paylaşıb:

"Kimliyindən və sənətindən asılı olmayaraq, istər müğənni, istərsə də meyxanaçı... Allahdan başqa heç bir kəsdən və qüvvədən qorxum yoxdur. Dediyim hər kəlmənində arxasındayam. Əgər dediyim sözlər kimisə narahat edirsə, demək, hədəfinə çatıb. Millət bezdi daha bu pozğun, üzdəniraq "qadın və kişilərin" biabırçılıqlarından. Kimin sözü varsa, zəng vursun".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.