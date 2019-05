Hacıqabulda ölümlə nəticələnən yol qəzası olub.

Metbuat.az ONA-ya istinadla xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax yolunun Hacıqabul rayonu ərazisində keçən hissəsində qeydə alınıb. “Toyota Prado” markalı, 10 UD 440 dövlət nömrə nişanlı avtomobil yoldan çıxaraq aşıb.

Nəticədə avtomobildə olan qadın - Hüseynova Afət Ələddin qızı dünyasını dəyişib. Ölən qadının oğlu isə yüngül xəsarət alıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

