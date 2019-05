Latviyanın yeni prezidenti bu şəxs olacaq / FOTO

Latviyanın yeni prezidenti hüquqşünas Egils Levits seçilib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu gün Saeima (Latviya parlamenti) növbədənkənar iclasında prezidentliyə Egils Levits, Yuris Yansons, Didzis Smitsin namizədliklərini müzakirə edib.

Nəticədə səsvermə zamanı 61 səs lehinə, 32 səs əleyhinə olmaqla iqtidar koalisiyasının namizədi E.Levits ölkənin yeni dövlət başçısı seçilib.

Hamburq Universitetinin məzunu olan E.Levits 1991-ci ildə ölkəsinin Müstəqillik Bəyannaməsinin müəlliflərindən biri olub. Sonrakı dövrdə diplomat kimi çalışan yeni prezident ölkəsini Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində təmsil edib, deputat kimi siyasi fəaliyyətdə olub.

