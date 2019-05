İstanbulda bir binanın qazıntıları zamanı tarixi qalıntılar tapılıb.



Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən bildirir ki, hadisə Üsküdar Muratreis məhəlləsində baş verib. Qalıntılar inşaat olan binada ortaya çıxıb. Bu səbəblə işlər dayandırılıb.

Ekspertlər bildirib ki, qalıntılar tarixi hamama aiddir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.