Azərbaycan sərhədçilərindən futbol azarkeşlərinə sürpriz - FOTOLAR

Bu gün Bakıda keçiriləcək UEFA Avropa Liqasının final matçını izləmək üçün ölkəmizə azarkeş axını davam edir.



Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları Azərbaycana gələn turistləri xüsusi hədiyyələrlə qarşılayırlar. Belə ki, xanım azarkeşlərə gül dəstələri, kişilərə isə üzərində “Tofiq Bəhramov - 1966” sözləri yazılmış brelok hədiyyə olunur.

Onuda qeyd edək ki, qonaqlar arasında Arsenal”ın türk əsilli futbolçusu Mesut Özilin nişanlısı, Türkiyə gözəli (Miss Turkey - 2014), aktrisa Aminə Gülşədə olub. O, Bakıya nişanlısını izləmək üçün gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.