"Real" klubdan ayrılmaq istəyən Serxio Ramosu pulsuz buraxmaq fikrində deyil.

Metbuat.az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, 33 yaşlı ispan futbolçu Çində oynamaq üçün "Real"dan ayrılmaq fikrindədir. Futbolçunun qərarı klub prezidenti Florentino Pereslə münasibətinin pisləşməsinə səbəb olub.

"Real" Ramosu buraxmağa hazırdır, ancaq bunun üçün onu alma istəyən klub 100 milyon avrosundan keçməlidir.

