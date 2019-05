İranın Çahar-Mahal və Bəxtiyari vilayətinin Buldaci şəhərində zavodda baş verən yanğında bir nəfər həlak olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Çahar-Mahal və Bəxtiyari vilayətinin hüquq-mühafizə orqanının rəis müavini polkovnik Xosrov Nəcəfi deyib.

X.Nəcəfinin sözlərinə görə, yanğın nəticəsində 6 nəfər yaralanıb, onlardan ikisinin vəziyyəti ağırdır

Yanğının səbəbləri araşdırılır.

