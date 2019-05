Hamı bu həbsxanaya düşmək istəyir - İçini görənlər gözlərinə inanmır / FOTOLAR

Həbsxana deyincə insanın ağlına ağır şəraiti, kiçik otaqları olan tikili gəlir. Lakin Norveçdə yerləşən Halden həbsxanası super şəraiti ilə diqqət mərkəzinə düşür.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, Halden həsbxanasında məhkumların rahatlığı üçün bütün şərait yaradılıb. Burda məhkumların özəl otaqları, yemək qabları və digər əşyaları var. Təcridxana internet və tv ilə təmin olunub. Bildirilir ki, Norveç hökuməti bu yolla məhkumların həyata baxışını formalaşdırmağa çalışır.

Qeyd edək ki, Noveçdə ömürlük həbs cəzası olmadığından hakim dairələr məhkumları yeni həyata hazırlamaq üçün bəzi tədbirlər görür. Həbsxanadakı şəraitin normal olması da bu tədbirlərin əsasını təşkil edir.

Lakin bəzi dairələr hesab edir ki, həbsxanalarda yaxşı şəraitin olması, insanları cinayət törətməyə sövq edir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

