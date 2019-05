Türkiyənin "Beşiktaş" futbol klubu Abdullah Avcı ilə razılığa gəlib.

Metbuat.az yerli mənbələrə istinadən xəbər verir ki, yaxın günlərdə 55 yaşlı mütəxəssislə 2+1 illik müqavilə imzalanacağı gözlənilir. Hazırda Başakşəhər"də işləyən Abdullah Avcı, klub ilə yolları ayırmaq üçün danışıqlara başlayıb.

Qeyd edək ki, "Beşiktaş"da baş məşqçi işləyən Şenol Günəş bir neçə gün əvvəl postundan ayrılıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

