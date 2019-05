Türkiyə ordusu İraqın şimalında həyata keçirdiyi “Pəncə” əməliyyatı çərçivəsində iki şəhid verib.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə naziri Hulusi Akar açıqlama verib.

O həmçinin qeyd edib ki, PKK terror qruplaşmasına qarşı keçirilən əməliyyatlar nəticəsində 15 terrorçu məhv edilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

