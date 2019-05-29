Aktual mövzular: Dollar alış-satışı , Qarabağ , Hava , Məzənnə
Reklam

"Çelsi" - "Arsenal" - Heyətlər

"Çelsi" - "Arsenal" -
22:06 29 May 2019
174 İdman
Sübhan Sadıqov
A- A+

Avropa Liqasının finalında Bakı Olimpiya Stadionunda bu gün saat 23:00-da başlayacaq "Çelsi" - "Arsenal" oyunu üçün heyətlər açıqlanıb.

Metbuat.az-ın UEFA-nın saytına istinadən yaydığı xəbərə görə, komandalar meydana aşağıdakı tərkibdə çıxacaqlar:

"Çelsi": Arrisabalaqa, Jorjinyo, Kante, Hazard, Pedro Rodriqes, Kovaçiç, Jiru, Kristensen, Aspilikueta (k), David Luis, Emerson Palmeri

Ehtiyat oyunçular: Kabalyero, Kamminq, Alonso, Barkli, İquain, Zappakosta, Villian, Kehill, Ampadu, Qallaher, Makikran

"Arsenal": Çex, Papastatopulos, Koselni (k), Lyakazett, Özil, Torreyra, Obameyanq, Meytlend-Nayls, Monreal, Kolaşinaç, Caka

Ehtiyat oyunçular: Leno, İliev, Elneni, Lixtştayner, İvobi, Mustafi, Uelbek Cenkinson, Qenduzi, Nketia, Uillok, Saka

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Загрузка...

RƏYLƏR

metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Futbol üçün məsafə olmamalıdır" - UEFA prezidenti

"Futbol üçün məsafə olmamalıdır" - UEFA prezidenti

29 May 2019 22:05
"Çelsi" və "Arsenal" start heyətlərini açıqladı

"Çelsi" və "Arsenal" start heyətlərini açıqladı

29 May 2019 22:03
"London klublarının dueli dəlilikdi" - Finalın açılışında oxuyacaq müğənni

"London klublarının dueli dəlilikdi" - Finalın açılışında oxuyacaq müğənni

29 May 2019 21:47
Bakıda ilk dəfə UEFA İcraiyyə Komitəsinin

Bakıda ilk dəfə UEFA İcraiyyə Komitəsinin iclası keçirildi

29 May 2019 21:45
Finala saatlar qala turistlərdən soruşduq - Arsenal yoxsa Çelsi? - VİDEO

Finala saatlar qala turistlərdən soruşduq - Arsenal yoxsa Çelsi? - VİDEO

29 May 2019 21:27
Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi, ölkəmizi dünyaya tanıdan beynəlxalq turnirlər - TARİXÇƏ

Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi, ölkəmizi dünyaya tanıdan beynəlxalq turnirlər - TARİXÇƏ

29 May 2019 21:17
"Heç vaxt ölməyən insanlar var"
- 1 daşla 9 quş
"Təsəvvür edə bilirsinizmi insan ac qaldığına görə ölür"
- Volterə azərbaycanlı redaktorun CAVABLARI
"Özüm daha heç nəyə, heç kimə güvənmirəm"
- Tanınmış teleaparıcıdan İNANILMAZ cavablar
​“SOCAR PETROLEUM”-dan bilinənlər və bilinməyənlər
– FOTOLAR
​Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Ərzaq Anbarından REPORTAJ
/ FOTOLAR
“Jurnalist sorğusuna diqqətlə yanaşmaq, operativ reaksiya vermək lazımdır”
- Qulu Xəlilovla MÜSAHİBƏ / Fotolar
"Üstündən 5 il keçir və həyatımın ən böyük zərbəsi elə odur"
- Azərbaycanlı müğənnidən FLAŞ açıqlamalar / MÜSAHİBƏ
“Çox çətin uşaqlığım olub”
– Niyaz Niftiyevlə müsahibə / FOTOLAR
"Arzum 2024-cü ildə keçiriləcək Olimpiya çempionatında qalib olmaqdır"
- 14 yaşlı Amin Quliyevlə MÜSAHİBƏ / FOTOLAR
Yadplanetlilər haqda niyə dəqiq dəlil yoxdur ?
- "KOSMOS"
“Dünya ədəbiyyatı böyük bir dənizdir, nə götürsən, qənimətdir”
– Səlim Babullaoğlu ilə müsahibə / FOTOLAR
​Mədə kiçiltmə əməliyyatı xərçəngə səbəb olur? –
Ümumi cərrahla MÜSAHİBƏ / FOTOLAR

Top xəbərlər

Ölkə mətbuatında bu gün »

Yunanıstanda əhalinin qocalması davam edir

29 May 2019 22:42

Türkiyə ordusu "Pəncə" əməliyyatında iki şəhid verdi

29 May 2019 22:38

İran ABŞ-la danışıqlar üçün şərtləri açıqladı

29 May 2019 22:37

Bu əlamətlər sizdə varsa, MÜTLƏQ HƏKİMƏ GEDİN - BEYİN ŞİŞİ TƏHLÜKƏSİ

29 May 2019 22:32

SEPAH Trampın planını “dəfn etdi”: Tək yol...

29 May 2019 22:28

Ramazanın 25-ci günü: dua,

29 May 2019 22:25

Bu şəxslərdə qıcıqlanmış bağırsaq sindromu olur - Səbəbi isə...

29 May 2019 22:22

Bolqarıstanda arxeoloqlar 7600 il tarixi olan qəbir aşkar ediblər

29 May 2019 22:12

Ramazanın 25-ci günü: dua, imsak və iftar vaxtı

29 May 2019 22:08

"Çelsi" - "Arsenal" -

29 May 2019 22:06