Bu üsulu ilk dəfə tətbiq edərkən çətinlik çəkə bilərsiniz, ancaq vəziyyətə uyğunlaşmağınız çox vaxt almayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, 10 gün ərzində hər gün 15 saniyə ayağınızı soyuq suya salsanız, nəticələrinə inanmayacaqsınız. Bu üsulun faydaları bunlardır:

- Ayaqdakı varislərə faydalıdır.

- Miqren ağrılarının yavaş-yavaş yox olduğunu görəcəksiniz.

- Xanımlarda aybaşı ağrılarını azaldır və menstruasiyadan əvvəl meydana gələn şişkinliyi yox edir.

Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.