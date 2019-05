“İran ABŞ ilə müharibəyə hazırdır. Lakin Tehran dialoq qapılarını açıq saxlayır”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə,İranın Xarici İşlər nazirinin müavini Abbas İraqçı Qətərdə jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib.

O bildirib ki, İran bütün proseslərə hazırdır:

“Ümid edirik ki, dialoq başlayacaq. Bilirik ki, ABŞ-ı İranla müharibəyə təhrik edən şəxslər var”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.