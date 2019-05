Türkiyə hökuməti Avropa İttifaqının hesabatına etiraz edib

Türkiyə hökuməti Avropa İttifaqının hesabatında yer alan əsassız və haqsız məqamları rədd edir.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, Türkiyə Xarici İşlər nazirinin müavini Faruk Kaymakcı məsələni şərh edərək bildirib ki, hesabatda Türkiyənin guya Avropa İttifaqından uzaqlaşdığı barədə yersiz ifadələr əks olunub.

Türkiyənin bu məsələ ilə bağlı mövqeyinin dəyişmədiyini deyən nazir müavini, həmçinin bildirib ki, hesabatda FETÖ terror təşkilatının adının “Gülən hərəkatı” kimi təqdim olunması da qəbuledilməzdir.

