Mühafizəkarlar partiyasının üzvü Baş Nazir postuna namizədliyini irəli sürüb

Böyük Britaniyanın Mühafizəkarlar partiyasının üzvü Ceyms Kleverli partiya rəhbərliyinə və Baş Nazir postuna namizədliyini irəli sürüb.

Metbuat.az Azərtaca istinadən xəbər verir ki, 11-ci namizəd olan Ceyms Kleverli Brexiti dəstəklədiyini və prosesin mürəkkəbləşməsinin tərəfdarı olmadığını bildirib.

Qeyd edək ki, Maykl Qov, Ceremi Hant, Dominik Raab, Sacid Cavid, Met Hankok, Boris Conson, Andrea Lidsom, Ester Makvey, Rori Stüart, Kit Malthaus partiya rəhbərliyinə və Baş Nazir postuna namizədliklərini irəli sürən şəxslərdir.

