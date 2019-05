"Çelsi" "Arsenal"a qarşı - Hesab açıldı / Yenilənir

Bu dəqiqələrdə UEFA Avropa Liqasında final oyunu keçirilir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, qitənin ikinci dərəcəli klub turnirində 2018-2019 mövsümünün son matçı paytaxtımızda keçirilir. Bakı Olimpiya Stadionundakı həlledici qarşılaşmada iki ingilis nəhəngi - "Çelsi" və "Arsenal" komandaları üz-üzə gəlir.

Premyer Liqanı 3-cü pillədə bitirirək, Çempionlar Liqasına vəsiqəni təmsil edən "Çelsi" mövsümü titulla başa vurmaq istəyir. "Arsenal" üçün isə Avroliqanın qalibi olmaq ikiqat önəm daşıyır. Çünki "topçular" yalnız bu halda növbəti mövsüm ÇL-də çıxış edə bilərlər. Buna qədər "Sevilya"nın sükanı arxasında 3 dəfə Avropa Liqasının qalibi olan Unay Emeri "Arsenal"da da eyni uğuru təkrarlamaq arzusundadır.



Qeyd edək ki, "Çelsi" - "Arsenal" oyunu Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayıb.



Avropa Liqası



Final



29 may



23:00. "Çelsi" (İngiltərə) - "Arsenal" (İngiltərə) - 1:0 (İkinci hissə)

Qol: Olivye Jiru (49)

Baş hakim: Canluka Rokki (İtaliya)

Bakı Olimpiya Stadionu / Qol.az

