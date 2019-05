UEFA Avropa Liqasının qalibi "Çelsi" oldu

Bakıda UEFA Avropa Liqasında final oyunu keçirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, qitənin ikinci dərəcəli klub turnirində 2018-2019 mövsümünün son matçı Bakı Olimpiya Stadionunda baş tutub. Həlledici qarşılaşmada iki ingilis nəhəngi - "Çelsi" və "Arsenal" komandaları üz-üzə gəlib. Qarşılaşma "Çelsi"nin 4-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Avropa Liqası



Final



29 may



23:00. "Çelsi" (İngiltərə) - "Arsenal" (İngiltərə) - 4:1

Qol: Olivye Jiru (49), Pedro (60), Hazard (65-p), Ayobi (69), Hazard (72)

Baş hakim: Canluka Rokki (İtaliya)

Bakı Olimpiya Stadionu

