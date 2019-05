Meksikanın Vracruz şəhərində turistləri daşıyan sərnişin avtobusu ilə ağır tonajlı yük maşını toqquşub.



Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən bildirir ki, hadisə yerli saatla 10:25-də Puebla-Cordoba magistralında baş verib. Turistləri daşıyan avtobusu tır vurub. Qəzadan dərhal sonra hər iki avtomobil yanmağa başlayıb. Hadisə yerinə dərhal xilasetmə briqadası cəlb olunub.

Qəza nəticəsində 21 nəfər ölüb, 30 nəfər yaralanıb.

Qəzanın başvermə səbəbi araşdırılır.

