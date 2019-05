Rəqqasə Fatimə Fətəliyeva daha bir fotosu ilə müəmma yaradıb.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, ağ libasda şəklini paylaşaraq bu sözləri yazıb:

“İçimdəki acıları ömürlük dənizə atıram. Nankor insanları da birdəfəlik silirəm. Məni sevən ailəmə sonsuz təşəkkür edirəm. Əsasən də, anama. Başımın tacı, mənə güc verən, anam. Şükür, Allahım”.

Qeyd edək ki, Fatimə son günlər depresiv və melanxolik paylaşımlar edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.