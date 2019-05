Türk müğənnisi Murat Boz sevgilisi, aktrisa Aslı Enverle bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, sevgilisinin şəklinin İnstaqram hesabından paylaşaraq təbrik edib.

“Sonuncu çəkiliş günündür. Alnıaçıq keçirdiyin 3-cü mövsümdür. Heyranlıqla izlədiyim möhtəşəm aktrisalığın... Bütün kollektivi və səni ürəkdən təbrik edirəm. Səninlə qürur duyuram, bir dənəm!” deyə, müğənni paylaşımda yazıb.

